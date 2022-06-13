Шестёркин заявил, что не имеет шансов выиграть «Харт Трофи» у Мэттьюса и Макдэвида

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин отметил, что не имеет шансов выиграть «Харт Трофи» по итогам сезона НХЛ-2021/2022.



«Я не позволил Мэттьюсу забить мне (улыбается). Я не играл против Макдэвида, но каждый день смотрю на лучшие моменты с ним. Великолепные игроки», — цитирует Шестёркина журналист Молли Уокер.



Отметим, что 26-летний россиянин был номинирован на «Харт Трофи» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Также в финальную тройку включены Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).



В плей-офф НХЛ — 2022 Шестёркин провёл 20 матчей, отразив в них 92,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,59.