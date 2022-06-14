Артемий Панарин проведёт межсезонье в России

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил о планах на отпуск после завершения сезона в НХЛ. Согласно информации журналистки New York Post Молли Уокер в «Твиттере», хоккеист отметил, что проведёт часть межсезонья на отдыхе в России.

Напомним, в плей-офф Национальной хоккейной лиги 30-летний россиянин принял участие в 20 встречах, забросив шесть шайб и отдав 10 голевых передач при показателе полезности «-5». В завершившемся регулярном сезоне Панарин провёл 75 матчей, заработав 96 (22+74) баллов при полезности «+21».



«Рейнджерс» уступили в финале Восточной конференции плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.

Наши «молнии» станут легендами? Русские, бравшие три Кубка в НХЛ.