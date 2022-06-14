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Артемий Панарин проведёт межсезонье в России

Артемий Панарин проведёт межсезонье в России
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30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил о планах на отпуск после завершения сезона в НХЛ. Согласно информации журналистки New York Post Молли Уокер в «Твиттере», хоккеист отметил, что проведёт часть межсезонья на отдыхе в России.

Напомним, в плей-офф Национальной хоккейной лиги 30-летний россиянин принял участие в 20 встречах, забросив шесть шайб и отдав 10 голевых передач при показателе полезности «-5». В завершившемся регулярном сезоне Панарин провёл 75 матчей, заработав 96 (22+74) баллов при полезности «+21».

«Рейнджерс» уступили в финале Восточной конференции плей-офф «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4.

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