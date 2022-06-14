Строум: моё первое желание – быть игроком «Рейнджерс»

Канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум рассказал, что хочет продолжить выступать за свой клуб.



«Кто знает, что произойдет, но я полностью вложился в эту команду, и я бы не хотел ничего более, кроме того, чтобы продолжить тут играть. Я просто чувствую, что есть незаконченное дело. Моё первое желание — быть игроком «Рейнджерс». Это моё искреннее чувство. Если этого не случится, то мы пересечём этот мост, когда доберёмся до него», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.



В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги-2021/2022 28-летний нападающий провёл 74 встречи, в которых забросил 21 шайбу и отдал 33 голевые передачи при показателе полезности «+15». В плей-офф Строум принял участие в 19 матчах, набрав 9 (2+7) очков при полезности «0».



Всего на счету форварда 621 матч в НХЛ, он заработал 357 (130+227) баллов. Ранее Строум выступал за «Эдмонтон Ойлерз».