Строум: моё первое желание – быть игроком «Рейнджерс»

Канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум рассказал, что хочет продолжить выступать за свой клуб.
«Кто знает, что произойдет, но я полностью вложился в эту команду, и я бы не хотел ничего более, кроме того, чтобы продолжить тут играть. Я просто чувствую, что есть незаконченное дело. Моё первое желание — быть игроком «Рейнджерс». Это моё искреннее чувство. Если этого не случится, то мы пересечём этот мост, когда доберёмся до него», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.
В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги-2021/2022 28-летний нападающий провёл 74 встречи, в которых забросил 21 шайбу и отдал 33 голевые передачи при показателе полезности «+15». В плей-офф Строум принял участие в 19 матчах, набрав 9 (2+7) очков при полезности «0».
Всего на счету форварда 621 матч в НХЛ, он заработал 357 (130+227) баллов. Ранее Строум выступал за «Эдмонтон Ойлерз».
- 14 июня 2022
-
06:25
-
05:55
-
05:42
-
04:57
- 13 июня 2022
-
23:51
-
22:54
-
22:27
-
22:17
-
21:51
-
21:14
-
20:51
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
17:48
-
17:18
-
16:50
-
16:38
-
15:55
-
15:00
-
14:39
-
13:40
-
13:28
-
12:55
-
12:36
-
12:17
-
12:01
-
11:42
-
11:16
-
11:03
-
09:41