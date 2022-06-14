Панарин: Строум – большая часть моей жизни

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о взаимоотношениях с одноклубником Райаном Строумом.



«Хочу ли я, чтобы Строум остался в «Рейнджерс»? Конечно. Мы разговариваем с ним на катке и за его пределами. Он — большая часть моей жизни. Я могу говорить с ним о глубоких вещах, о своих мыслях. Мы обо всём делимся друг с другом», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.



В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги-2021/2022 28-летний нападающий провёл 74 встречи, в которых забросил 21 шайбу и отдал 33 голевые передачи при показателе полезности «+15». В плей-офф Строум принял участие в 19 матчах, набрав 9 (2+7) очков при полезности «0».



Всего на счету форварда 621 матч в НХЛ, он заработал 357 (130+227) баллов. Ранее Строум выступал за «Эдмонтон Ойлерз».