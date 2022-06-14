Форвард «Рейнджерс» играл матчи плей-офф НХЛ с переломом голеностопа

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Баркли Гудроу играл матчи плей-офф Национальной хоккейной лиги с переломом голеностопа, сообщил журналист Молнии Уокер.



По информации источника, канадский форвард об этом рассказал на пресс-конференции после последнего матча в плей-офф



Напомним, «Рейнджерс» выменяли Гудроу из «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2022. Также клуб из Нью-Йорка получил выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ-2022 и защитника «Вегас Голден Найтс» Ника ДеСимоне в обмен на форварда Бретта Хаудена.



Отметим, что Баркли Гудроу в составе «Тампы» становился победителем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 годах. Форвард перешёл в «Лайтнинг» в результате обмена по ходу сезона-2019/2020.