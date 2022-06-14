Журналист официального сайта НХЛ совершил каминг-аут

Франкоязычный обозреватель официального сайта НХЛ Гийом Лепаж сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.



«Десять лет. Мне понадобилось 10 лет, чтобы преодолеть свои страхи, опасения и прийти к выводу, что я могу быть журналистом в хоккейном мире, сбросив маску. Будучи собой. Будучи открытым геем.



Десять лет личностного развития и процесса принятия. Но было много вопросов о том, сможет ли тот человек, которым я действительно был, подняться по лестнице и в итоге обосноваться в этой среде. Достаточно, скажем так, консервативной. Даже если сейчас я хорошо чувствую себя на своём месте, на котором я зарекомендовал себя, я всё равно задавал себе этот вопрос до прошлого лета. Для меня эти две реальности были несовместимы.



Всё изменилось в тот день, когда Люк Прокоп стал первым действующим хоккеистом, входящим в систему команды НХЛ, который раскрыл свою ориентацию. Когда я увидел поддержку и положительную реакцию людей в индустрии по отношению к нему, то решил, что время пришло. Я был готов. Только что отпало последнее препятствие.



Необходимо начать эту дискуссию в спортивном мире. Задаваться вопросом о том, что до сих пор заставляет многих игроков и людей жить в тайне. Я пишу этот текст с намерением сделать ещё один шаг вперёд. Цель состоит не в том, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание — я, во всяком случае, к этому не привык, — а в том, чтобы добавить свой голос к тем немногим людям, у которых хватило смелости открыться в мире хоккея.



Думать о том, как изменить культуру и проявить больше открытости. Если моя история сможет привлечь внимание людей в сообществе, то это будет победа. Остальное вторично», – заявил журналист в письме на официальном сайте НХЛ.