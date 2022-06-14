Кожевников — о хоккее 3х3: в наше время сборная СССР была бы вечным чемпионом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о хоккее в формате 3х3.
«В последнее время в России много обсуждается „шорт-хоккей“ — в формате 3х3? Мы, ветераны советского хоккея, люди консервативные, воспитаны на победной классике — 5х5. Поэтому не могу назвать себя большим фанатом игры 3х3, хотя в современном хоккее он используется в овертаймах и проходит очень весело.
Но я могу сказать, что если бы в наши времена существовал такой формат, то сборная СССР была бы вечным чемпионом. Хоккей 3х3 — наша стихия, когда огромное значение имеют индивидуальные качества, техника, катание. Только представьте, что делали бы с соперниками тройки, например, Фетисов — Макаров — Крутов, Касатонов — Каменский — Хомутов или Зубов — Буре — Могильный!
Индивидуально и на чистом льду мы всегда были сильнее соперников. Только за счёт оборонительной тактики, мелкого фола и силового давления те же чехословаки или канадцы в некоторых случаях могли составить нам конкуренцию. В формате 3х3 все эти тактики уже не так эффективны, почти всё решают контроль шайбы и индивидуальное мастерство. Плюс вратари.
По сравнению с 5х5, это уже немного другой хоккей. Если не потеряем свою школу, то он нам будет выгоден — наш формат! Учитывая, что с вратарями и крайними нападающими у нас по-прежнему порядок.
Верю в олимпийские перспективы хоккея 3х3? Почувствуйте время — от такого хоккея никуда не деться. „Шорт“- виды уже везде — в баскетболе, коньках, лыжах. тот же баскетбол 3х3 — уже на Олимпиадах, как и шорт-трек, более того, эти маленькие виды только набирают популярность и даже вытесняют классику. Кстати, даже у вас в журналистике — все „шорт“, большие статьи исчезли, два-три абзаца, поверхностных, наносных, — и разбежались (смеётся).
Слышал, что и хоккей начинает двигаться. Говорят, что уже на Олимпиаде-2030 можем увидеть формат 3х3. Так что нельзя терять время», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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