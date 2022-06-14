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Сушинский поделился мнением, почему Алексей Емелин до сих пор находится без клуба

Сушинский поделился мнением, почему Алексей Емелин до сих пор находится без клуба
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Чемпион мира, известный в прошлом нападающий и экс-директор омского «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением, почему омский клуб и защитник Алексей Емелин не заключили новый контракт.

«Досконально знать, почему «Авангард» не предложил Емелину новый контракт я, конечно, не могу. Но точно уверен в том, что дело не в назначении Дмитрия Рябыкина новым главным тренером, не в том, что он попросил убрать опытных хоккеистов. Тут надо знать характер Алексея, и он не из тех, кто устраивает какую-то смуту, если ему не нравится тренер.

Емелин пашет при любом главном тренере. Могу лишь предположить, что стороны по каким-то причинам не пришли к согласию с точки зрения «цена-качество». Хотя сейчас зарплаты в КХЛ существенно снижаются, появляется, скажем так, много дешевой рабочей силы, и вряд ли агент Емелина просил какие-то заоблачные деньги. Почему он всё ещё без клуба? Скорее всего, дело в завышенных ожиданиях Алексея к уровню зарплаты. Но я уверен, что без работы в предстоящем сезоне он не останется. Пока, полагаю, идёт какая-то агентская борьба с клубами, и иногда это происходит длительное время. Возможно, подписание контракта произойдёт в тот момент, когда Емелин чуть поумерит аппетит», — цитирует Сушинского BetOnMobile.

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