Пивоварня пообещала Тротцу пожизненное бесплатное пиво, если он возглавит «Виннипег»

Пивоваренная компания из Виннипега Little Brown Jug пообещала Барри Тротцу пожизненное бесплатное пиво, если он станет главным тренером «Виннипег Джетс».



«Мы просто подумали, что это небольшая забавная инициатива. Решили, что людям это понравится. Кто знает, может, это приведёт сюда тренера», – цитирует представителя компании Джеймса Хофера The Score.



Последним местом работы Тротца был «Нью-Йорк Айлендерс». 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.