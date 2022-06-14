Назаров: пусть наша молодёжь смотрит хоккей 3х3, чем непонятных блогеров на айпадах

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров поделился мнением о появлении в России хоккейной лиги в формате 3х3.



«Считаю, что проводить в России турниры по хоккею в формате 3х3 – абсолютно правильная идея ФХР и первого вице-президента Романа Ротенберга. Видно, что все игры отличаются динамичностью, высокими скоростями, постоянными атакующими действиями, здесь нельзя сыграть ни в какой откат, у тебя просто это не получится, ты сразу проиграешь. Это здорово, большое количество голов всегда нравится болельщикам, в том числе и молодёжи. Пусть наше подрастающее поколение и вся молодёжь смотрит и получает удовольствие от хоккея в формате 3х3, чем от непонятных блогеров на айпадах.



Я и сам смотрю матчи с удовольствием, тем более что в составах команд есть игроки ХК «Сочи». Так что слежу за формой ребят, делаю определённые выводы. Кстати, все скептически отнеслись к параллели между хоккеем и «Домом-2», но спорт, как сказал президент России, должен выходить на самоокупаемость, а для этого нужно сначала набрать в популярности», — сказал Назаров.

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