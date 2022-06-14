«Нет предела небу». 4-кратный обладатель Кубка Стэнли — о Кейле Макаре

Легендарный канадский защитник, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Пол Коффи поделился мнением о Кейле Макаре, который вместе с «Колорадо Эвеланш» вышел в финал Кубка Стэнли — 2022.



«После просмотра финала Западной конференции, могу сказать, что Макар — особенный парень. Каждые пять лет меня спрашивают о защитниках. Это могут быть вопросы о Майке Грине, забившем 40 голов, о Эрике Карлссоне из «Оттавы». Каждому репортёру, который спрашивает меня о таких игроках, я говорю, чтобы они позвонили мне в следующем году. Я отвечу на вопросы о них, но позже, мне нужно удостовериться, что этот игрок останется на высоком уровне.



Но такой хоккеист, как Макар, будет постоянно держать эту планку. Вы видите это сейчас. Нет предела небу», — цитирует Коффи официальный сайт НХЛ.