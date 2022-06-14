Возобновивший карьеру форвард Попугаев подписал пробный контракт с «Амуром»

Нападающий Никита Попугаев, ранее объявлявший о завершении спортивной карьеры и изъявивший желание вернуться в хоккей, подписал пробный контракт с хабаровским «Амуром», сообщает пресс-служба клуба.
В сезоне КХЛ-2020/2021 23-летний форвард принял участие в 13 играх регулярного чемпионата КХЛ в составе основной команды московского «Динамо» и набрал три очка: забросил одну шайбу и отдал две передачи, затем перешёл в «Нефтехимик» и провёл 12 матчей, набрав 3 (0+3) очка. В чемпионате-2021/2022 Попугаев не сыграл ни за одну команду, объявив о завершении карьеры.
Ранее форвард выступал в КХЛ за ЦСКА, «Амур», московское «Динамо» и «Нефтехимик». Всего Попугаев провёл 78 матчей, забросив три шайбы и отдав шесть голевых передач при общей полезности «-5».
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