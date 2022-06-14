«Вот оказывается что происходит». Зубарев — о материале про причины ухода из «Салавата»

Защитник Андрей Зубарев, ранее выступавший за уфимский «Салават Юлаев», отреагировал на информацию в прессе об уходе из клуба.



«В Уфе могли бы и сохранить Зубарева. Но тот не захотел сам, причём по не совсем хоккейным причинам. Из-за своей принципиальной политической позиции Андрей, возможно, вообще больше не будет играть в КХЛ», — говорится в материале.



«Так вот оказывается что происходит», — написал Зубарев в своём телеграм-канале.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 35-летний защитник провёл 43 игры, в которых стал автором трёх заброшенных шайб при показателе полезности "+4". Также он провёл 10 матчей в плей-офф Кубка Гагарина — 2022, не отметившись результативными действиями при полезности "+2".