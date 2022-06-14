Агент Кузьменко сообщил о переговорах с несколькими командами НХЛ

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Андрея Кузьменко, сообщил о переговорах с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги.
«Переговоры с «Эдмонтоном» и «Ванкувером»? Мы общаемся со многими командами — на данный момент не могу дать никакой конкретики. Нет понимания, с каким клубом Андрей заключит контракт? Даже близко. Всё в процессе. Через дней десять можно обращаться», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
30 апреля у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА.
26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».
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