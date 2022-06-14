«Барыс» заключил новый контракт с форвардом Алиханом Асетовым
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Казахстанский «Барыс» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с форвардом Алиханом Асетовым.
Отмечается, что 25-летний нападающий принял квалификационное предложение и заключил двухсторонний контракт сроком на два сезона (до 30 апреля 2024 г.).
Асетов находится в системе «Барыса» с 2013 года. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл в 35 матчах, за которые заработал 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-1". В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на счету нападающего две встречи, в которых он не отметился результативными действиями при общей полезности "-3".
Всего Асетов провёл в КХЛ 163 матча, забросив 15 шайб и отдав 16 голевых передач при полезности "-12".
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