«Барыс» заключил новый контракт с форвардом Алиханом Асетовым

Казахстанский «Барыс» на официальном сайте сообщил о продлении контракта с форвардом Алиханом Асетовым.



Отмечается, что 25-летний нападающий принял квалификационное предложение и заключил двухсторонний контракт сроком на два сезона (до 30 апреля 2024 г.).



Асетов находится в системе «Барыса» с 2013 года. В прошлом регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл в 35 матчах, за которые заработал 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-1". В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на счету нападающего две встречи, в которых он не отметился результативными действиями при общей полезности "-3".



Всего Асетов провёл в КХЛ 163 матча, забросив 15 шайб и отдав 16 голевых передач при полезности "-12".