Голкипер «Анахайма» Гибсон сообщил руководству о желании покинуть клуб

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон проинформировал руководство о своём желании покинуть клуб, сообщает журналист Ник Алберга.



Отмечается, что 28-летний вратарь готов к обмену из клуба. Контракт Гибсона с кэпхитом $ 6,4 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027. Соглашение сроком на восемь лет и с зарплатой $ 51,2 млн между игроком и командой было подписано в 2018 году. В контракте имеется пункт, по которому Гибсон может выбрать 10 клубов, куда его нельзя обменять.



В регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги – 2021/2022 голкипер провёл 56 матчей, пропуская в среднем 3,19 шайбы и отражая 90,4% бросков. Всего на счету Гибсона 378 игр в рамках НХЛ, он отразил 91,5% бросков, коэффициент надёжности — 2,67.