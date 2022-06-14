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«Витязь» подписал контракт с канадским защитником Роем

«Витязь» подписал контракт с канадским защитником Роем
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Пресс-служба подмосковного «Витязя» сообщила о подписании контракта с канадским защитником Джереми Роем.

В юниорском возрасте он выступал за провинцию Квебек в суперсерии Канада – Россия в сезоне-2013/2014. Рой был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2015 года клубом «Сан-Хосе Шаркс» во втором раунде под общим 31-м номером. Ранее защитник выступал за фарм-клуб «акул» — «Сан-Хосе Барракуда» (2017—2020). Также канадец является обладателем бронзовых медалей юниорского чемпионата мира — 2015.

В прошедшем сезоне Рой играл в Словакии за клуб «Зволен».Он набрал 33 очка в 48 матчах, забросив восемь шайб и отдав 25 результативных передач.

Напомним, «Витязь» не сыграл в Кубке Гагарина — 2022, заняв десятое место на Западе по итогам регулярного сезона.

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