«Витязь» подписал контракт с канадским защитником Роем

Пресс-служба подмосковного «Витязя» сообщила о подписании контракта с канадским защитником Джереми Роем.
В юниорском возрасте он выступал за провинцию Квебек в суперсерии Канада – Россия в сезоне-2013/2014. Рой был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2015 года клубом «Сан-Хосе Шаркс» во втором раунде под общим 31-м номером. Ранее защитник выступал за фарм-клуб «акул» — «Сан-Хосе Барракуда» (2017—2020). Также канадец является обладателем бронзовых медалей юниорского чемпионата мира — 2015.
В прошедшем сезоне Рой играл в Словакии за клуб «Зволен».Он набрал 33 очка в 48 матчах, забросив восемь шайб и отдав 25 результативных передач.
Напомним, «Витязь» не сыграл в Кубке Гагарина — 2022, заняв десятое место на Западе по итогам регулярного сезона.
- 14 июня 2022
-
15:44
-
15:16
-
14:30
-
13:39
-
12:49
-
12:31
-
11:55
-
11:48
-
11:17
-
10:43
-
10:30
-
09:54
-
09:28
-
08:51
-
08:31
-
06:25
-
05:55
-
05:42
-
04:57
- 13 июня 2022
-
23:51
-
22:54
-
22:27
-
22:17
-
21:51
-
21:14
-
20:51
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
17:48
-
17:18