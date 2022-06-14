«Витязь» объявил о подписании контракта с Заком Митчеллом
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Канадский форвард Зак Митчелл подписал контракт с «Витязем». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. 29-летний форвард выступает на позиции центрального нападающего.
Минувший сезон Митчелл провёл в швейцарском клубе «Рапперсвиль-Йона Лейкерс». При этом нападающий уже имеет опыт выступления в КХЛ. Он защищал цвета рижского и минского «Динамо». За оба коллектива форвард выступал в сезоне-2020/2021. Кроме того, в сезоне-2019/2020 он представлял «Нефтехимик». В дебютном сезоне в КХЛ канадец забросил 17 шайб.
Также у нападающего есть опыт игры в НХЛ. В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 он выступал за «Миннесоту Уайлд».
Напомним, «Витязь» не сыграл в Кубке Гагарина — 2022, заняв десятое место на Западе по итогам регулярного сезона.
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