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Средняя стоимость билета на первый матч финальной серии НХЛ составляет $ 1061

Средняя стоимость билета на первый матч финальной серии НХЛ составляет $ 1061
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Организаторы объявили цены на билеты на первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первый матч серии состоится 16 июня в Колорадо.

Как сообщает ESPN, средняя стоимость билета составляет $ 1061. Это самая высокая средняя стоимость билета на первый матч финальной серии Кубка Стэнли с 2010 года. Тогда в финальной серии встретились «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфия Флайерз».

Стоимость билетов на вторичном рынке составляет от $ 750 до $ 5250.

Примечательно, что $ 1061 — самая высокая средняя стоимость билета на мероприятие, проходящее на арене «Колорадо» Ball Arena с 2010 года. На втором месте находится концерт певицы Адель. Средняя стоимость билета на концерт в 2016 году составляла $ 468.

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