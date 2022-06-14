Средняя стоимость билета на первый матч финальной серии НХЛ составляет $ 1061

Организаторы объявили цены на билеты на первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой встретятся «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первый матч серии состоится 16 июня в Колорадо.



Как сообщает ESPN, средняя стоимость билета составляет $ 1061. Это самая высокая средняя стоимость билета на первый матч финальной серии Кубка Стэнли с 2010 года. Тогда в финальной серии встретились «Чикаго Блэкхоукс» и «Филадельфия Флайерз».



Стоимость билетов на вторичном рынке составляет от $ 750 до $ 5250.



Примечательно, что $ 1061 — самая высокая средняя стоимость билета на мероприятие, проходящее на арене «Колорадо» Ball Arena с 2010 года. На втором месте находится концерт певицы Адель. Средняя стоимость билета на концерт в 2016 году составляла $ 468.