Новиков: «Везину» нужно распилить и отдать половину Василевскому, а другую — Шестёркину

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от финальной серии Восточной конференции НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2). Серия запомнилась конкуренцией российских голкиперов Андрея Василевского и Игоря Шестёркина.
«Я всё ещё нахожусь под впечатлением от суперсерии «Тампа» – «Рейнджерс», где два наших великих вратаря играли между собой. Хотел бы обратить внимание, что в решающем матче счёт держался 1:1 и Шестёркину смогли забить только ногой. Я не утверждаю, что шайба была заброшена не по правилам. Это говорит о том, насколько голкиперы были великими в матче. Это должно войти в историю, в учебники по развитию вратарей. Многие верят, что «Тампа» снова сможет завоевать Кубок Стэнли. Вратарь сыграет свою основную роль — Василевский просто непобедим
Я считаю, что «Везину» или приз самому ценному игроку плей-офф надо распилить пополам. Одну половину отдать Василевскому, а одну — Шестёркину. Это будет уникальный, исторический момент в истории лиги. Эти два человека определяют лицо НХЛ», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
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