Совладельца «Баффало» Ким Пегулу поместили в клинику из-за проблем со здоровьем

Ким Пегула, совладелец «Баффало Сэйбрз», была помещена в клинику из-за проблем со здоровьем. О диагнозе пока ничего не сообщается.



«Ким Пегула проходит лечение в связи с неожиданными проблемами со здоровьем. Мы очень благодарны за тот прогресс, которого удалось достичь врачам в последние дни. Её лечит выдающаяся команда специалистов. Просим, чтобы вы молились о ней и уважали право на частную жизнь», — говорится в заявлении семьи Пегулы.



53-летняя Ким Пегула — супруга бизнесмена Терри Пегулы. В 2011 году они приобрели «Сэйбрз» за $ 189 млн. Также им принадлежит клуб НФЛ «Баффало Биллс». Ким является президентом компании Pegula Sports and Entertainment, которая управляет спортивными проектами.