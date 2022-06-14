Голкипер Гибсон опроверг слухи о том, что он сообщил руководству «Анахайма» о желании уйти

Голкипер «Анахайм Дакс» Джон Гибсон заявил, что он не сообщал руководству клуба о желании покинуть команду. Ранее журналист Ник Албега сообщил, что Гибсон встретился с руководством «Анахайма» и проинформировал его о желании покинуть клуб.
«Все слухи не соответствуют действительности. Я не разговаривал ни с кем из руководства «Анахайма». Всё это ложь.
Летом всё время циркулируют слухи. Так бывает. Но меня всё это не беспокоит. Я лишь хотел сообщить, что всё это неправда. Когда я подписывал новый контракт с «Дакс», я говорил, что для меня будет честью отыграть всю карьеру в одном клубе. И я по-прежнему придерживаюсь этой позиции», — цитирует вратаря The Athletic.
Контракт Гибсона с кэпхитом $ 6,4 млн в год рассчитан до конца сезона-2026/2027. Соглашение сроком на восемь лет и с зарплатой $ 51,2 млн между игроком и командой было подписано в 2018 году. В контракте имеется пункт, по которому Гибсон может выбрать 10 клубов, куда его нельзя обменять.
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