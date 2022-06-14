«Флорида» объявила о подписании контракта с финским форвардом Левтчи
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Генменеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито сообщил, что клуб подписал контракт с финским нападающим Антоном Левтчи. Соглашение является односторонним и рассчитано на один год.
26-летний Левтчи провёл минувший сезон в «Таппаре». Он стал одним из самых результативных игроков лиги в регулярном чемпионате, набрав 61 (26+35) очко в 55 матчах. Игроки финской лиги признали Левтчи самым ценным хоккеистом сезона.
Результативность Антона помогла «Таппаре» выиграть чемпионат Финляндии. В общей сложности он провёл за «Таппару» 252 матча и набрал 176 (59+117) очков в регулярном чемпионате.
«Флорида» в нынешнем сезоне дошла до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Там «пантеры» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг», проиграв серию всухую (0-4).
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