«Флорида» объявила о подписании защитника Шелина

Пресс-служба «Флориды Пантерз» сообщила, что клуб подписал контракт с 22-летним шведским защитником Калле Шелином. Он выступал за «Лександ».
Новое соглашение заключено на два сезона. Игрока на драфте НХЛ в 2017 году под 145-м номером выбрал «Нью-Йорк Рейнджерс». Но клуб из Нью-Йорка так и не стал подписывать с ним контракт.
В минувшем сезоне Шелин провёл в шведской лиге 48 матчей. Он набрал 22 (6+16) очка. В трёх матчах плей-офф защитник забросил одну шайбу. Шелин также привлекался к матчам сборной Швеции в Евротуре.
«Флорида» в нынешнем сезоне дошла до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли. Там «пантеры» уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг», проиграв серию всухую (0-4).
Сегодня, 14 июня, «Флорида» также объявила о подписании контракта с финским форвардом Антоном Левтчи.
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