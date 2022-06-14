Легендарный тренер «Калгари» Джим Маррей скончался на 90-м году жизни

Бывший главный тренер «Калгари Флэймз» Джим Маррей скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. Специалист является одним из самых успешных тренеров в истории клуба из «Калгари».



Маррей присоединился к «Калгари» в 1980 году, возглавив команду. Он работал с «Флэймз» до 1996 года, когда завершил карьеру. В 1989 году он с «Калгари» выиграл Кубок Стэнли, после чего его ввели в Зал славы хоккея. В Зал славы специалист вступил в 2008 году.

После завершения карьеры он занимал различные должности в спортивных сообществах Калгари.

«Вся семья «Калгари» выражает наши глубокие соболезнования родным и близким Джима Маррея», — говорится на сайте «Флэймз».