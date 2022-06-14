Легендарный тренер «Калгари» Джим Маррей скончался на 90-м году жизни
Поделиться
Бывший главный тренер «Калгари Флэймз» Джим Маррей скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба. Специалист является одним из самых успешных тренеров в истории клуба из «Калгари».
Маррей присоединился к «Калгари» в 1980 году, возглавив команду. Он работал с «Флэймз» до 1996 года, когда завершил карьеру. В 1989 году он с «Калгари» выиграл Кубок Стэнли, после чего его ввели в Зал славы хоккея. В Зал славы специалист вступил в 2008 году.
После завершения карьеры он занимал различные должности в спортивных сообществах Калгари.
«Вся семья «Калгари» выражает наши глубокие соболезнования родным и близким Джима Маррея», — говорится на сайте «Флэймз».
Комментарии
- 14 июня 2022
-
21:48
-
21:33
-
20:50
-
20:25
-
20:15
-
19:47
-
19:27
-
18:48
-
18:39
-
18:32
-
18:14
-
17:34
-
17:11
-
16:11
-
16:03
-
15:44
-
15:16
-
14:30
-
13:39
-
12:49
-
12:31
-
11:55
-
11:48
-
11:17
-
10:43
-
10:30
-
09:54
-
09:28
-
08:51
-
08:31
-
06:25
-
05:55
-
05:42
-
04:57
- 13 июня 2022
-
23:51
Партнерский контент