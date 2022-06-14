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«Ярославль» стал победителем чемпионата ФХР 3x3

«Ярославль» стал победителем чемпионата ФХР 3x3
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Команда «Ярославль» одержала победу в чемпионате ФХР в формате 3х3. В финале турнира ярославцы обыграли «Магнитогорск» со счётом 4:3. Победную шайбу игроки из Ярославля забросили на последней минуте.

За «Ярославль» забили Ярослав Лихачёв, Никита Аноховский, Александр Дарьин и Илья Авраменко. У «Магнитогорска» хет-триком отметился Илья Шипов.

В полуфиналах «Магнитогорск» уверенно обыграл «Новосибирск» (4:1), а «Ярославль» нанёс поражение «Туле» – 2:0.

ФХР впервые проводит чемпионат в формате 3х3. При этом вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее анонсировал создание полноценной лиги в данном формате. Ожидается, что в соревнованиях смогут участвовать и профессиональные хоккеисты.

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