«Ярославль» стал победителем чемпионата ФХР 3x3

Команда «Ярославль» одержала победу в чемпионате ФХР в формате 3х3. В финале турнира ярославцы обыграли «Магнитогорск» со счётом 4:3. Победную шайбу игроки из Ярославля забросили на последней минуте.



За «Ярославль» забили Ярослав Лихачёв, Никита Аноховский, Александр Дарьин и Илья Авраменко. У «Магнитогорска» хет-триком отметился Илья Шипов.



В полуфиналах «Магнитогорск» уверенно обыграл «Новосибирск» (4:1), а «Ярославль» нанёс поражение «Туле» – 2:0.

ФХР впервые проводит чемпионат в формате 3х3. При этом вице-президент ФХР Роман Ротенберг ранее анонсировал создание полноценной лиги в данном формате. Ожидается, что в соревнованиях смогут участвовать и профессиональные хоккеисты.