Женщина будет тренером в лагере развития «Рейнджерс»

Джессика Кэмпбелл будет тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» в лагере развития. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Лагерь развития будет проходить летом.



Кэмпбелл была ассистентом главного тренера сборной Германии на чемпионате мира 2022 года, проходившего в Финляндии. Она стала первой в истории женщиной, которая вошла в тренерский штаб команды-участницы чемпионата мира.



Во время игровой карьеры Кэмпбелл провела три сезона в CWHL. Она выиграла Кубок Кларксона в 2016 году. До этого она выступала на университетском уровне.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне дошёл до финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Там команда из «Нью-Йорка» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг». Серия завершилась со счётом 2-4.