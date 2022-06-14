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Женщина будет тренером в лагере развития «Рейнджерс»

Женщина будет тренером в лагере развития «Рейнджерс»
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Джессика Кэмпбелл будет тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» в лагере развития. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Лагерь развития будет проходить летом.

Кэмпбелл была ассистентом главного тренера сборной Германии на чемпионате мира 2022 года, проходившего в Финляндии. Она стала первой в истории женщиной, которая вошла в тренерский штаб команды-участницы чемпионата мира.

Во время игровой карьеры Кэмпбелл провела три сезона в CWHL. Она выиграла Кубок Кларксона в 2016 году. До этого она выступала на университетском уровне.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне дошёл до финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Там команда из «Нью-Йорка» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг». Серия завершилась со счётом 2-4.

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