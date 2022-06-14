Бывший вратарь «Баффало» и «Сент-Луиса» Хаттон объявил о завершении карьеры

Голкипер Картер Хаттон, выступавший за ряд клубов НХЛ, объявил о завершении карьеры. 36-летний канадец признался, что из-за травм решил уйти из спорта.



«В начале 2021 года я получил травму лодыжки. И это повреждение облегчило принятие решения.

Травма сильно ограничивала мобильность, которая мне была сильно нужна. В сочетании с некоторыми другими вещами это помогло мне принять решение о завершении карьеры», —цитирует вратаря The Chronicle Journal.



В минувшем сезоне вратарь принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Аризоны Койотс» он провёл три матча и пропустил 15 шайб. А в феврале 2022 года вратаря выменял «Торонто Мэйпл Лифс». Но за канадскую команду он не провёл ни одного матча.