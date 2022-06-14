Третьяк оценил вероятность проведения чемпионата мира по хоккею в формате 3x3

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о турнире в формате 3 на 3, который завершился сегодня, 14 июня. Также он оценил возможность проведения чемпионата мира в данном формате.
«Думаю, что всем понравилось. Все мы вместе сделали хороший продукт. У этого турнира хорошее будущее. Он интересен, потому что сейчас мало хоккейных событий, а нам надо как можно больше проводить соревнований. У нас очень много молодёжи, поэтому всем открыты двери. Я думаю, что с каждым годом этот турнир будет всё больше популярен. Мы создадим лигу, думаю, что Министерство спорта нам поможет.
Будут ли проводиться чемпионаты мира по хоккею 3x3? Наверное, сейчас трудно сказать. Но я знаю, что в планах есть такое», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 июня 2022
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