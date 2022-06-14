Матыцин — о хоккее 3 x 3: Россия является законодателем мод

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о турнире Федерации хоккея России в формате 3 x 3, который завершился сегодня, 14 июня. Также министр оценил перспективы этого формата.
«Думаю, что моё присутствие здесь уже говорит о том, что Министерство спорта относится с интересом ко всем новым проектам. Сегодня я сам увидел, насколько это зрелищно и захватывающе. Думаю, что у этого проекта большое будущее. Поэтому всё, что касается формальной стороны: включения в единый календарный план, — если федерация примет такое решение – конечно, мы пойдём навстречу. Важно, что это будет способствовать массовости спорта. Хоккей сам по себе очень интересен, а новые формы, которые предложены федерацией, говорят о том, что Россия является законодателем мод. Сейчас это важно, мы делаем оценку внутренних ресурсов для популяризации спорта внутри страны», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 14 июня 2022
-
23:25
-
23:14
-
23:05
-
22:49
-
22:27
-
22:20
-
21:48
-
21:33
-
20:50
-
20:25
-
20:15
-
19:47
-
19:27
-
18:48
-
18:39
-
18:32
-
18:14
-
17:34
-
17:11
-
16:11
-
16:03
-
15:44
-
15:16
-
14:30
-
13:39
-
12:49
-
12:31
-
11:55
-
11:48
-
11:17
-
10:43
-
10:30
-
09:54
-
09:28
-
08:51