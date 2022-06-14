Матыцин — о хоккее 3 x 3: Россия является законодателем мод

Министр спорта России Олег Матыцин поделился мнением о турнире Федерации хоккея России в формате 3 x 3, который завершился сегодня, 14 июня. Также министр оценил перспективы этого формата.



«Думаю, что моё присутствие здесь уже говорит о том, что Министерство спорта относится с интересом ко всем новым проектам. Сегодня я сам увидел, насколько это зрелищно и захватывающе. Думаю, что у этого проекта большое будущее. Поэтому всё, что касается формальной стороны: включения в единый календарный план, — если федерация примет такое решение – конечно, мы пойдём навстречу. Важно, что это будет способствовать массовости спорта. Хоккей сам по себе очень интересен, а новые формы, которые предложены федерацией, говорят о том, что Россия является законодателем мод. Сейчас это важно, мы делаем оценку внутренних ресурсов для популяризации спорта внутри страны», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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