«Вегас» назначил Брюса Кэссиди на пост главного тренера

Брюс Кэссиди стал новым главным тренером «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте клуба.

Общий рекорд Кэссиди в качестве главного тренера в НХЛ — 292-155-53, а также на его счету ещё 38 побед в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее Брюс с сезона-2016/2017 занимал должность главного тренера «Бостон Брюинз». Во время пребывания Кэссиди на посту «Брюинз» квалифицировались в плей-офф в каждом из шести сезонов, вышли в финал Кубка Стэнли в 2019 году, проиграв в смеи матчах «Сент-Луис Блюз».

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В сезоне-2019/2020 Кэссиди с «Бостоном», набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба и получил награду лучшему тренеру чемпионата.