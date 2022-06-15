Кейл Макар: «Тампа» хочет создать династию
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Защитник «Колорадо Эвеланш Кейл Макар сравнил команду с соперником «лавин» в финале Кубка Стэнли – «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Я думаю, «Тампа» — это команда, которая хочет создать династию. А мы — команда, пытающаяся создать наследие», — приводит слова Макара официальный «твиттер» Национальной хоккейной лиги.
Напомним, «Тампа» победила «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2) в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (4-0).
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Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.
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