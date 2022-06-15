Кучеров прокомментировал возвращение после травмы лидера «Тампы» Пойнта перед финалом КС

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о возвращении после травмы одного из лидеров команды Брейдена Пойнта в преддверии финала Кубка Стэнли.

«Он был лучшим игроком в нашей команде на протяжении нескольких лет. Брейден доказал всем, что может играть на высоком уровне. Он — некрупный парень, но такой задорный и забавный игрок, за которым можно наблюдать и учиться у него.

Если вы посмотрите, как он играет, вы поймёте его видение, его навыки катания, то, как он изо всех сил старается выиграть битву за шайбу. Он так зол, когда играет. Для такого маленького парня он играет очень смело.



То же движет и мной. Я вижу, как он это делает, и делаю то же самое. Я хочу соревноваться с ним, несмотря на то что мы в одной команде. Хочу добиться большего, чем он.

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Все думали о нём. Просто мы не знали, как долго он будет травмирован. Все должны были активизироваться, играть с головой и биться друг за друга, чтобы у него был шанс сыграть в финале. Мы все рады его возвращению», — приводит слова Кучерова Sportsnet.

Пойнт набрал 77 очков в 74 играх плей-офф за карьеру. Он забросил больше всех шайб в плей-офф (30) за последние три Кубка Стэнли, чем кто-либо. В текущем розыгрыше Брейден провёл семь матчей, в которых набрал четыре (2+2) балла. Нападающий получил травму в седьмом матче первого раунда с «Торонто Мэйпл Лифс». Пойнт тренируется вместе с командой, но может пропустить первый матч в финале Кубка Стэнли с «Колорадо».