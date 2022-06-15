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Шестёркин: то, что фанаты «Питтсбурга» и «Каролины» скандировали моё имя, только помогало

Шестёркин: то, что фанаты «Питтсбурга» и «Каролины» скандировали моё имя, только помогало
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Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал скандирования болельщиков соперников в свой адрес.

«Фанаты «Питтсбурга» пытались напугать меня, скандируя «Игорь», но мне было всё равно. Болельщики следующей команды, «Каролины», попытались сделать то же самое. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, это только помогало мне сосредоточиться на игре», — приводит слова Шестёркина Lohud.

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Напомним, «Рейнджерс» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли выбыли на стадии финала Восточной конференции, уступив в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4. В первых двух раундах «синерубашечники» обыграли «Питтсбург Пингвинз» (4-3) и «Каролину Харрикейнз» (4-3).

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