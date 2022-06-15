Кемпер расхвалил Василвеского перед финальной серией Кубка Стэнли

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер расхвалил российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского перед финальной серией плей-офф Национальной хоккейной лиги.



«Не стоит волноваться о том, кто против тебя на другой стороне площадки. Нужно просто выйти и сыграть в свою игру. Конечно, он добился больших успехов, он тот парень, на которого все стараются равняться. Это интригующий вызов», — приводит слова Кемпера официальный сайт НХЛ.



«Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз».



Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.