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Кемпер расхвалил Василвеского перед финальной серией Кубка Стэнли

Кемпер расхвалил Василвеского перед финальной серией Кубка Стэнли
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Голкипер «Колорадо Эвеланш» Дарси Кемпер расхвалил российского вратаря «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского перед финальной серией плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Не стоит волноваться о том, кто против тебя на другой стороне площадки. Нужно просто выйти и сыграть в свою игру. Конечно, он добился больших успехов, он тот парень, на которого все стараются равняться. Это интригующий вызов», — приводит слова Кемпера официальный сайт НХЛ.

«Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.

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