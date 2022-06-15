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Игорь Шестёркин: всё, чего я сейчас хочу – это немного отдохнуть

Игорь Шестёркин: всё, чего я сейчас хочу – это немного отдохнуть
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин пожаловался на усталость.

«Я был потрясён, когда как-то проснулся и понял, что сыграл 20 игр за 40 дней. Это очень хорошие цифры. Я не могу сказать, что чувствовал себя очень уставшим, потому что, когда ты играешь каждый второй день, ты привыкаешь к усталости. Но вы не можете думать о том, что устали. Я не знаю, как это объяснить, но ты просто сосредотачиваешься на игре. Всё, чего я сейчас хочу – это немного отдохнуть, может быть, две недели. А после этого продолжить усердно работать, потому что я хочу играть больше в следующем сезоне», – приводит слова Шестёркина Lohud.

Напомним, «Рейнджерс» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли выбыли на стадии финала Восточной конференции, уступив в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2-4. В первых двух раундах «синерубашечники» обыграли «Питтсбург Пингвинз» (4-3) и «Каролину Харрикейнз» (4-3).

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