Козлов: хет-трик Василевского станет победой всего хоккея Башкортостана

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, следит ли он за плей-офф НХЛ.



«Обязательно. Считаю, что нас ждёт один из самых ярких финалов за последние десятилетия, ведь и «Тампа» и «Колорадо» – команды, которые ищут счастья в нападении. Хотя клуб из Флориды по ходу плей-офф меня удивил, он перестроился, стал больше внимания уделять обороне.



Вообще в плане тактики НХЛ очень интересна, ведь хоккей за последние годы стремительно поменялся. Посмотрите на лучших защитников НХЛ, они – «звери» не только в обороне, но и в атаке. Бросается в глаза и то, как лига катается – скорости высочайшие, все игроки – универсалы, грани между форвардами и защитниками стираются. Нам нужно уловить эти тенденции.



Кто фаворит? Скорее всего будет очень ровная серия. Не удивлюсь, если повторится финал Кубка Гагарина между «Магниткой» и ЦСКА, когда команды ушли в седьмой матч.



За кого буду болеть? Как и многие в Башкортостане, за команду нашего клубного воспитанника Андрея Василевского. Успех «Тампы» сделает её уникальной династией. При всём уважении к предыдущим династиям – например, «Монреалю» и «Айлендерс» – свои хет-трики они сделали в компактной лиге из шести команд или максимум из пары десятков. А сегодня в НХЛ – за тридцать клубов, конкуренция сумасшедшая. И нам предстоит оценить возможную новую династию в совсем другом масштабе.



Что касается Василевского, то его хет-трик станет победой всего хоккея Башкортостана. Надеюсь, что он второй год подряд завоюет и трофей самого ценного игрока плей-офф. Это будет очень крутой российский дубль!» – цитирует Козлова Russia-Hockey.

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