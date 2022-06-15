Руа: Макар может стать лучшим защитником, который когда-либо играл в хоккей

Легендарный канадский голкипер Патрик Руа поделился мнением о защитнике «Колорадо Эвеланш» Кейле Макаре, которого «Эвеланш» выбрали под четвёртым номером на драфте НХЛ – 2017.
«Довольно хороший выбор на драфте. Я уверен: три первые команды, выбиравшие на том драфте и наблюдающие за его матчами, думают так: «Боже мой, что мы наделали?»
Кейл – это другой мир. Думаю, что он может стать лучшим защитником, который когда-либо играл в хоккей. Приятно смотреть за его игрой. У него отличные руки. Смотря за его игрой, думаю, что каждый генеральный менеджер НХЛ или любой, кто занимается хоккеем на любом уровне, вероятно, мечтает, чтобы Макар играл в его команде», – цитирует Руа официальный сайт НХЛ.
Напомним, на драфте-2017 «Даллас Старз» задрафтовал Миро Хейсканена под третьим номером, «Филадельфия Флайерз» – Нолана Патрика под вторым, «Нью-Джерси Дэвилз» – Нико Хишира под первым.
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