Василевский — второй в рейтинге Sportsnet на «Конн Смайт Трофи», Кучеров — четвёртый

Sportsnet составил свой рейтинг претендентов на «Конн Смайт Трофи» – награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
Первое место в рейтинге занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, на вторую строчку редакция Sportsnet поставила российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, третья строчка осталась за форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном, а россиянин Никита Кучеров из «Тампы» стал четвёртым в рейтинге.
Напомним, в финале Кубка Стэнли – 2022 сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первая встреча серии состоится завтра, 16 июня, в 3:00 мск.
По итогам плей-офф Макар провёл 14 матчей и набрал 22 очка (5+17), у Маккиннона 18 баллов (11+17) в 14 встречах, а Никита Кучеров заработал 23 очка в 17 встречах (7+16). На счету Василевского один шат-аут в 17 встречах плей-офф.
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