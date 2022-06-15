«Амур» подписал контракт с нападающим Протаповичем

Нападающий Александр Протапович подписал контракт с хабаровским «Амуром», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.

«Протапович – габаритный праворукий центр, который любит и умеет навязывать борьбу сопернику по всей площадке, выполняет огромный объём черновой работы. Прошлый сезон у него получился скомканным из-за травмы, и сейчас он очень мотивирован на то, чтобы провести продуктивный чемпионат.



Мы рассчитываем, что Александр закроет позицию силового форварда, усилит игру команды не только в атаке, но и при оборонительных действиях.



Также важно и то, что он очень эффективно действует на вбрасываниях – его средний показатель в КХЛ составляет почти 58% выигранных единоборств», – цитирует генерального менеджера клуба Вадима Покотило официальный телеграм-канал команды.

В прошедшем сезоне форвард выступал за рижское «Динамо» и провёл 11 матчей в регулярном чемпионате, но результативными действиями не отметился. Ранее игрок также выступал за «Автомобилист», «Горняк», «Барс», «Ирбис» и «Ак Барс».

Всего на его счету 106 матчей в КХЛ, где он набрал 19 очков: забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач.

Напомним, в минувшем сезоне, который досрочно завершился в феврале, «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Ранее сообщалось, что целью команды является выигрыш Кубка Гагарина к 2026 году.