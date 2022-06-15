Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лехтеря покинул московский «Спартак» по истечении срока действия контракта

Лехтеря покинул московский «Спартак» по истечении срока действия контракта
Комментарии

Финский защитник Йори Лехтеря покинул московский «Спартак» по истечении срока действия контракта, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

В прошедшем сезоне Лехтеря провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 очков: забросил 10 шайб и отдал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету два очка (1+1) в пяти встречах.

Напомним, Лехтеря перешёл в «Спартак» в мае 2020 года. В дальнейшем он продлил контракт ещё на сезон.

До этого финский нападающий в КХЛ также выступал за СКА, «Сибирь» и «Локомотив». У него также есть опыт выступления в НХЛ. В США он поиграл за «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в чемпионатах Финляндии или Швейцарии.

Будущие звёзды российского хоккея? 12 главных талантов в системах западных клубов КХЛ Будущие звёзды российского хоккея? 12 главных талантов в системах западных клубов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022