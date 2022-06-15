Финский защитник Йори Лехтеря покинул московский «Спартак» по истечении срока действия контракта, сообщает официальный телеграм-канал клуба.



В прошедшем сезоне Лехтеря провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 очков: забросил 10 шайб и отдал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету два очка (1+1) в пяти встречах.



Напомним, Лехтеря перешёл в «Спартак» в мае 2020 года. В дальнейшем он продлил контракт ещё на сезон.



До этого финский нападающий в КХЛ также выступал за СКА, «Сибирь» и «Локомотив». У него также есть опыт выступления в НХЛ. В США он поиграл за «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».

Ранее сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в чемпионатах Финляндии или Швейцарии.