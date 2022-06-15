«Амур» подписал контракт с форвардом Перескоковым

Хабаровский «Амур» подписал контракт с нападающим Вадимом Перескоковым.
В прошедшем сезоне хоккеист выступал за «Кошице» в чемпионате Словакии и провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 41 очко: забросил 15 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету восемь баллов (2+6) в 12 встречах.
Ранее в КХЛ он выступал за ЦСКА, «Куньлунь Ред Стар», «Адмирал» и «Торпедо».
«Вадим – техничный форвард, умеющий играть в большинстве. Мы рассчитываем, что он усилит наши атакующие действия, в том числе и в неравных составах. Он провёл успешный прошлый сезон в Словакии и сейчас очень мотивирован на возвращение в КХЛ. Нам такой настрой очень импонирует.
Ещё важно то, что Перескоков в прошлом играл с Иваном Николишиным, они комфортно взаимодействуют на льду, поэтому мы планируем создать из них атакующую связку», – цитирует генерального менеджера «Амура» Вадима Покотило официальный телеграм-канал клуба.
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