«Адмирал» сообщил о планах предсезонной подготовки

«Адмирал» из Владивостока в телеграм-канале сообщил о планах предсезонной подготовки к чемпионату КХЛ – 2022/2023.

С 13 по 27 июля команда проведёт сбор в Минске, а 28-го там же сыграет с подольским «Витязем» в контрольном матче. 2 августа состоится перелёт в Сочи, где команда примет участие в турнире Sochi Hockey Open с 3 по 9 августа.

С 10 по 18 августа «Адмирал» вновь проведёт сборы в Минске, 19-го там сыграет в контрольном матче с ЦСКА, а с 20 по 31 августа продолжит тренироваться в столице Беларуси.

С 3 по 9 августа в Сочи пройдёт предсезонный международный турнир Sochi Hockey Open, где примут участие СКА, «Авангард», «Адмирал», минское «Динамо», ХК «Сочи» и сборная России. Ранее главный тренер сочинцев Андрей Назаров пригласил болельщиков на этот турнир.