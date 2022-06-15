Йори Лехтеря поблагодарил команду и болельщиков после ухода из «Спартака»

Финский защитник Йори Лехтеря, покинувший московский «Спартак», попрощался с клубом и болельщиками.

«Спасибо за всё всем членам клуба, болельщикам и команде «Спартака». Спасибо вам за всё, что вы для меня сделали. Эти два года в команде были очень весёлыми, в следующем сезоне буду болеть за «Спартак». Спасибо», – написал Лехтеря под постом «Спартака» в социальных сетях, где клуб объявил об уходе защитника.

В прошедшем сезоне Лехтеря провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 очков: забросил 10 шайб и отдал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету два очка (1+1) в пяти встречах.



Напомним, Лехтеря перешёл в «Спартак» в мае 2020 года. В дальнейшем он продлил контракт ещё на сезон.



До этого финский нападающий в КХЛ выступал за СКА, «Сибирь» и «Локомотив». У него также есть опыт выступления в НХЛ. В США он поиграл за «Филадельфию Флайерз» и «Сент-Луис Блюз».