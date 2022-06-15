Лебрюн вспомнил, как «Колорадо» обменивал Лехконена из «Монреаля»

Известный инсайдер Пьер Лебрюн на сайте The Athletic поделился воспоминаниями от перехода защитника Арттури Лехконена из «Монреаль Канадиенс» в «Колорадо Эвеланш».

«С самого начала Лехконен был игроком, на которого мы смотрели, и я сообщил генменеджеру «Монреаля», что мы, безусловно, заинтересованы. Мы оставались на связи всю дорогу.

«Мы довольно много наблюдали за «Монреалем». И Лехконен определённо был на нашем радаре из-за того, что подходил под тот тип игрока, которого мы искали. Он очень много работает, он разносторонний, может играть где угодно.

У него есть мотор, и он никогда не отключается. Он отлично подходит. Один из тех парней, который очень умный, конкурентоспособный, знает, кто он такой. Мне просто нравится, как он играет», – сказал во вторник генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик.

«Я не хотел обменивать Арттури, но в итоге сказал ему: «Думаю, есть хорошие новости. Разреши спросить: если бы ты выбирал, куда тебя обменять, чтобы иметь наилучшие шансы на победу в Кубке Стэнли, куда бы ты пошёл?» Он сказал: «Колорадо». Я сказал: «Это Колорадо», – вспомнил Лебрюн слова генменеджера «Монреаля» Кента Хьюза.

«Вот так всё и произошло.

Конечно, это был интересный день. Я просто вздремнул перед игрой, а потом мне позвонили и сказали, что пора собираться. Но в то же время это может стать ещё одним шансом на Кубок Стэнли.

Это что-то вроде матча-реванша для меня. Я очень взволнован», — сказал Лехконен во время пресс-дня накануне финала Кубка Стэнли.