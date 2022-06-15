«Филадельфия» предложила контракт Торторелле

«Филадельфия Флайерз» предложила контракт главного тренера Джону Торторелле, сообщает Daily Faceoff.



Сообщалось, что помимо Тортореллы команду мог возглавить Барри Тротц.

63-летний Торторелла ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Специалист завоевал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, также он дважды признавался лучшим тренером года.

Отметим, что Торторелла – последний тренер, команде которого удалось выиграть серию плей-офф у «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2019 году его «Коламбус» переиграл «Тампу» в первом раунде. С тех пор «Тампа» ни разу не проигрывала в сериях.

Сообщалось, что второму кандидату на должность тренера «Флайерз» Барри Тротцу пивоварня из Виннипега пообещала пожизненное бесплатное пиво, если он станет главным тренером «Виннипег Джетс».