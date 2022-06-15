Гарипов: мне кажется, Знарок похож на футбольного тренера Юргена Клоппа

Голкипер «Трактора» Эмиль Гарипов поделился мнением о работе с Зинэтулой Билялетдиновым и Олегом Знарком.
«В чем разница между Квартальновым и Билялетдиновым? Давайте начнём с того, что я с Квартальновым не работал почти. Я не могу судить. Для меня Зинэтула Хайдарович Билялетдинов – величайший тренер. Не только, что он выиграл много, это и человеческие качества, и подход к работе, ответственность за команду, ответственность за персонал. Он отвечал не только за хоккеистов, он не давал в обиду и персонал. Его любили все, от уборщиц до массажистов и врачей – все. Он очень честный, справедливый. Зинэтула Хайдарович всегда помогает выйти на другой уровень. И не только в хоккее. Мне он помог выйти на другой уровень не только в спорте, а как в жизни относиться к вещам, к работе, к людям. Он мне в этом тоже очень помог.
Знарок? Я в сборной с ним был один раз. Он такой хороший мужик, весёлый, мне понравился он в общении и по поведению. Как он общается с пацанами, мне это близко. Мне кажется, он похож на футбольного тренера Юргена Клоппа», – цитирует Гарипова «Татар-информ».
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