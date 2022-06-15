Францоуз: не думал, что буду так много играть в плей-офф

Чешский голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз рассказал о том, что получает неожиданно много игровой практики в плей-офф НХЛ.
«Никогда не знаешь, что произойдёт в жизни и в спорте. Что касается плей-офф, я действительно не думал, что я буду играть так много. Это произошло очень быстро. Пока всё здорово, и я надеюсь, что у нас всё лучшее ещё впереди», – цитирует Францоуза официальный сайт НХЛ.
Основной голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер получил повреждение в первом матче финала Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». С тех пор он не выходил на площадку.
После травмы Кемпера место в воротах «лавин» занял Павел Францоуз. Он успешно провёл серию финала Западной конференции с «Ойлерз».
На данный момент на счету обоих голкиперов по шесть побед в нынешнем плей-офф.
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