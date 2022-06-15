Расписание финала Кубка Стэнли – 2022
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В ночь с 15 на 16 июня начнётся финальная серия Кубка Стэнли, в которой сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».
Расписание матчей финальной серии:
16 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»
19 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»
21 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»
23 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»
Если потребуется:
25 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»
27 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»
29 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»
«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли третий раз подряд, причём предыдущие два финала команда выиграла. В прошлом году они завоевали титул, победив в решающей серии «Монреаль Канадиенс» (4-1). В сезоне-2019/2020 команда одолела в финале «Даллас Старз» (4-2).
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