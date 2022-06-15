Расписание финала Кубка Стэнли – 2022

В ночь с 15 на 16 июня начнётся финальная серия Кубка Стэнли, в которой сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш».



Расписание матчей финальной серии:



16 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»

19 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»

21 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»

23 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»



Если потребуется:



25 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»

27 июня, 3:00 мск, «Тампа» – «Колорадо»

29 июня, 3:00 мск, «Колорадо» – «Тампа»

«Тампа» вышла в финал Кубка Стэнли третий раз подряд, причём предыдущие два финала команда выиграла. В прошлом году они завоевали титул, победив в решающей серии «Монреаль Канадиенс» (4-1). В сезоне-2019/2020 команда одолела в финале «Даллас Старз» (4-2).