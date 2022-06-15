Кто выиграет первый матч финала Кубка Стэнли?

В ночь с 15 на 16 июня в Денвере (США) на «Болл-Арене» состоится первый финальный матч Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи – в 3:00 мск.
По ходу плей-офф «Колорадо» обыграло «Нэшвилл Предаторз» (4-0), «Сент-Луис Блюз» (4-2) и «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). «Тампа» выиграла у «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), «Флориды Пантерз» (4-0) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-3).
Отметим, что для «Лайтнинг» этот финал – третий подряд. В предыдущих двух команда одержала две победы, обыграв «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».
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Отметим, в этом розыгрыше Кубка Стэнли будет победитель из России. В составе «Колорадо» играет Валерий Ничушкин, за «Тампу» выступают Андрей Василевский, Михаил Сергачёв и Никита Кучеров.
- 15 июня 2022
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